لافروف: الشعب الأوكراني يستحق العيش بسلام مع إخوانه السلافيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الشعب الأوكراني يستحق العيش بسلام ووئام جنبا إلى جنب مع إخوانه السلافيين الآخرين.

وأضاف لافروف عبر فيلم وثائقي نشرته قناة "روسيا 24": "يجب تحرير الشعب الأوكراني من حكامه النازيين الجدد، فهو يستحق العيش بسلام، وأن تربطه علاقات حسن الجوار والصداقة والازدهار بجانب إخوانه السلافيين".

ووفقا للافروف، فإن التغييرات التي هوت بأوكرانيا إلى ما هي عليه الآن من تمجيد للنازية، وجعلها فكرا ونهجا عقائديا يتمثل في سياسة الدولة، جاءت نتيجة تأثير القوى الخارجية، كما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

ومنذ بدء روسيا حربها على أوكرانيا التي تصر على تسميتها بأنها عملية عسكرية خاصة، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أنها تهدف لحماية المستضعفين الذين اضطهدهم نظام كييف مدة 8 سنوات بسبب أعراقهم الروسية، على حد تعبيره.