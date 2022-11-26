شركات كورية جنوبية: قانون المواد الخام الأوروبي يجب أن يدعم مبادئ التجارة الحرة

دعت شركات كورية جنوبية الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان دعم مقترحه التشريعي الجديد حول المواد الخام الحيوية مبدأ التجارة الحرة والمعايير الدولية.



وقالت جمعية الأعمال الكورية في أوروبا، اليوم السبت، إنها قدمت رأيها ردا على طلب المفوضية الأوروبية لإبداء الرأي فيما يتعلق بقانون المواد الخام الحيوية.



ويهدف القانون المقترح، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر، إلى تعزيز إمدادات المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة وتقليل الاعتماد على دول أخرى ومن بينها الصين للحصول عليها.



ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جمعية الأعمال الكورية في أوروبا قولها في البيان الذي وقع عليه أيضا مركز أوروبا التابع للجمعية الكورية للتجارة الدولية "قانون المواد الخام الحيوية يجب أن يدعم مبادئ التجارة الحرة – قواعد التجارة الأساسية للاتحاد الأوروبي- وأن يكون متسقا مع المعايير والالتزامات الدولية".