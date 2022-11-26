جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 641 مليون حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 641 مليونا و60 ألفا و808 إصابات.



وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و629 ألفا و814 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.1 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و79 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 689 ألفا و442 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و604 وفيات.