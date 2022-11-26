مظاهرة يمينية مناهضة لأمريكا تصطدم بأخرى معارضة للأولى في ألمانيا

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التقت مسيرة لليمينيين باحتجاج مضاد قوي في مدينة لايبسيج شرقي ألمانيا.

وتحت شعار "يا أمريكي عد إلى الوطن"، تجمع مئات الأشخاص أمام المحكمة العامة، اليوم السبت، ودعوا الولايات المتحدة إلى سحب قواتها وأسلحتها النووية من ألمانيا.

وشارك عدد أقل بكثير مما كان متوقعا في هذه المظاهرة اليمينية: وقدرت الشرطة العدد بنحو 900 شخص، بينما كان قد تم في الأصل تسجيل قدوم 15 ألف مشارك.

وقالت الشرطة إن الاحتجاج المضاد كان "أكبر بكثير"، وكان عدد المشاركين فيه على أقل تقدير آلاف المتظاهرين.

كان أحد المتحدثين في المظاهرة اليمينية يورجين إلزاسر، ناشر مجلة "كومباكت".

يصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (أمن الدولة) هذه المجلة على أنها نشاط يميني متطرف.

وكان هناك أيضا السياسي السابق من حزب البديل من أجل ألمانيا، أندريه بوجينبورج.

وبعد المظاهرة هتف المشاركون "نحن الشعب" على طول الطريق الدائري الداخلي للمدينة عبر مدخل غرب المدينة.

حاول المتظاهرون المضادون للمظاهرة اليمينية إيقاف المشاركين فيها بالاعتصام جالسين متلاصقين على الطريق.

وحمل المتظاهرون المعارضون لافتة كبيرة كتب عليها "اطرحوا اليمينيين أرضا".

وقبل حوالي ساعة من انتهاء المظاهرة بحسب المنظمين أنهى هؤلاء المظاهرة المناهضة للولايات المتحدة والتي كان مقررا لها مرورها عبر المدينة.

وبحسب الشرطة، جرت على هامش المظاهرة عدة أعمال شغب، وانطلقت الألعاب النارية من المظاهرة المضادة لليمينيين والتي نظمت عند المحكمة الإدارية الاتحادية وكذلك انطلقت ألعاب نارية من مظاهرة أخرى جنوبي المدينة.