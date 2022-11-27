 تضرر حوالي 200 متجر جراء حريق بأحد الأسواق في الهند - بوابة الشروق
الأحد 27 نوفمبر 2022 12:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

تضرر حوالي 200 متجر جراء حريق بأحد الأسواق في الهند

د ب أ
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 11:17 م | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 11:17 م

تضرر حوالي مئتي متجر جراء حريق هائل اندلع في سوق بهاجيراث بالاس في منطقة تشاندني تشوك بالهند، بينما يواصل رجال الإطفاء محاولتهم لإخماد الحريق لليوم الثالث على التوالي، حسبما قال مسؤولون هنود اليوم السبت.

وقال المسؤولون إنه تم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق، وفقا لوكالة برس ترست الهندية.

وقال ضابط شرطة بارز، إن معظم المتاجر البالغ عددها حوالي 200، والتي تهدمت في حريق بسوق الجملة، متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية.

وأضاف أنه تم تسجيل قضية ضد أشخاص مجهولين ، بموجب المادة 285 الخاصة بالإهمال في التعامل مع الحرائق أو المواد القابلة للاحتراق، والمادة 336 الخاصة بارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة و سلامة الآخرين للخطر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك