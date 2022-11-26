 تقرير: شي يؤكد في رسالة إلى كيم على الأهمية الكبيرة للعلاقات الصينية الكورية الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: شي يؤكد في رسالة إلى كيم على الأهمية الكبيرة للعلاقات الصينية الكورية الشمالية

د ب أ
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:11 ص | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:11 ص
قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه يولي أهمية كبيرة لعلاقات بلاده مع كوريا الشمالية، وذلك في رسالة أرسلها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت أن شي أرسل الرسالة يوم الثلاثاء ردا على رسالة تهنئة من كيم الشهر الماضي بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية ثالثة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن شي قوله "خلال عدة اجتماعات، توصلت أنا ورفيقي الأمين العام (كيم) إلى تفاهمات مشتركة مهمة وتقدم في العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية.. لدفع حلول سياسية لقضايا شبه الجزيرة (الكورية) وحماية المصالح المشتركة للدولتين".

وقال الرئيس الصيني إن العالم يواجه تغيرات غير مسبوقة، مضيفا أنه يرغب في تعزيز العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية بدرجة كبيرة والقيام بإسهامات جديدة فعالة لتعزيز السلام والاستقرار في العالم في ظل الوضع المتغير.

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