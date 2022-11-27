روسيا: القادة الأوروبيون أوصلوا دول الاتحاد الأوروبي إلى أزمة طاقة من خلال سياساتهم

أكدت الخارجية الروسية أن القادة الأوروبيين أوصلوا دول الاتحاد الأوروبي إلى أزمة طاقة من خلال سياساتهم، مشيرة فى هذا الصدد إلى حادث الانفجار في خط أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" بمنطقة بحر البلطيق والذي يسيطر عليها الناتو.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، وفقا لوكالة "تاس" الروسية: "لقد دفع زعماء أوروبا قارتهم، ولاسيما الاتحاد الأوروبي، نحو انهيار عالمي للطاقة"، مشيرة إلى أنّه يتعيّن على زعماء الدول الأوروبية الآن إقناع مواطنيهم بأن "ما فعلوه ليس جيدا وصحيحا فقط، بل وأنه يصب في مصلحتهم، واختبار للديمقراطية".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن الدول الغربية اعترفت بأن هجوما إرهابيا وقع في خط أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2"، وحثّت الاوروبيين مستقبلًا على عدم التسرع في الاستنتاجات خاصة عندما "يتعلق الأمر باتهام روسيا".