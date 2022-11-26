أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 86 ألفا و710 أشخاص

ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير لها بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت منذ 24 فبراير الماضي حتى اليوم السبت، حوالي 86 ألفا و710 جنود روس، من بينهم 560 جنديا في الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم السبت، عن القيادة قولها إن إجمالي الخسائر القتالية، التي تكبدتها القوات الروسية تشمل 2901 دبابة و5848 مركبة قتالية مدرعة و1896 نظاما مدفعيا و395 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة و209 من الأنظمة الدفاعية الجوية، كما تم إسقاط إجمالي 531 من صواريخ كروز الروسية.

ولا يتسنى التحقق من صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد بدأت في وقت سابق اليوم، في إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون جنوبي البلاد، والتي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة عليها مؤخرا بعد احتلال روسي استمر عدة أشهر.

وقالت وزارة البنية التحتية أمس الجمعة، إنه تم نقل 100 شخص بالقطار إلى خملنيتسكي في غربي أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن من بين الأشخاص الذين تم نقلهم 26 طفلا وستة مرضى.

وتحت ضغط الضربات الأوكرانية المضادة، انسحبت القوات الروسية من خيرسون في منتصف نوفمبر الجاري، بعدما احتلت المدينة منذ أوائل مارس.

فيما يحتفظ لكن الروس بمواقع على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو ويطلقون قذائف مدفعية من هناك، بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية لخيرسون كثيرا لدرجة أن الحكومة الأوكرانية نصحت المواطنين بمغادرة العاصمة الإقليمية مؤقتا.