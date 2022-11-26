رئيسة تايوان تعتزم الاستقالة من زعامة حزبها بعد نتائج انتخابية سيئة

أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنج وين، اليوم السبت، أنها ستستقيل من زعامة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، بعد أن تعرض لانتكاسة خطيرة في الانتخابات المحلية.

وقالت تساي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إنها قبلت النتائج واعترفت بفشل الحزب على المستويات المحلية.

وشهد الحزب الديمقراطي التقدمي انخفاضا في الدعم، مقارنة بالانتخابات المحلية الأخيرة، في عام 2018.

وأدلى الناخبون بأصواتهم اليوم السبت لاختيار 21 من رؤساء البلديات وحكام المقاطعات إلى جانب أكثر من 11 ألف عضو ومسؤول في المجالس المحلية.

وخلال حملات الانتخابات المحلية، ينصب التركيز في المقام الأول على القضايا المحلية التي تتراوح بين جودة الهواء والتنمية الصناعية والأجور والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية إلى التعليم.

وتم تأجيل التصويت على رئاسة البلدية في مدينة تشيايي، التي يحكمها الحزب القومي الصيني المعارض (الكومينتانج)، إلى 18 ديسمبر بعد وفاة مرشح في أوائل نوفمبر.

وتظهر النتائج النهائية أن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم اكتسب القيادة في خمس مدن ومقاطعات فقط، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، وقبل تصويت اليوم السبت، حكم الحزب الديمقراطي التقدمي سبع مدن ومقاطعات فقط.

وسيطر الحزب القومي الصيني على 13 مدينة ومقاطعة، وقبل تصويت السبت، كان الحزب يحكم 14 من أصل 22 مدينة ومقاطعة في تايوان.