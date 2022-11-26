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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اعتقال قوات الشرطة الروسية، مجموعة من المثليين جنسياً، في العاصمة موسكو.

وبحسب ما نشره موقع «العين»، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة سحل امرأة تحمل لافتة مؤيدة للمثلية الجنسية.

وبيّن الفيديو صراخ المرأة لحظة اعتقالها من قبل الشرطة الروسية.

الاعتقال أتى بعد فض مظاهرة نظمها عشرات المثليين جنسيا، للمطالبة بحقوقهم وممارسة أنشطتهم علناً.

وأعطى المشرعون الروس يوم الأربعاء، موافقة حاسمة بعد قراءة ثانية لمشروع قانون يوسع بشكل كبير القيود المفروضة على الأنشطة التي تنظر إليها السلطات الروسية على أنها «تسوّق»، لكل ما يتعلق بحقوق مجتمع الميم في البلاد.

ويحظر القانون الجديد ما تعتبره السلطات دعاية للمثلية، عبر الإعلانات والإعلام والمواد المنشورة عبر الإنترنت، والكتب والأفلام والعروض المسرحية، كما يوسع القيود الحالية لناحية حظر نشر معلومات عن مواضيع جنسانية، مثل التحول والعبور.

وكان قانون صدر عام 2013 يعاقب على جنحة ما تعتبره السلطات «دعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية» أمام القصر.

ويوسع القانون الجديد هذا الحظر ليشمل نشر مثل هذه المعلومات، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكبر.