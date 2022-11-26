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توكاييف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان

د ب أ
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 12:16 م | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 12:16 م
أدى قاسم جومارات توكاييف، اليمين الدستورية، رئيسا لكازاخستان، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء كازاخستان للأنباء "كازينفورم".

ووفقا لوكالة كازينفورم، حضر مراسم التنصيب فى قصر الاستقلال فى أستانة، أعضاء بالحكومة ونواب برلمانيون وأعضاء المجلس الدستوري وقضاة المحكمة العليا ومسؤولون في السلك الدبلوماسي، المعتمدون في كازاخستان بالإضافة إلى ضيوف آخرين.

وتم بث مراسم التنصيب على الهواء مباشرة وعبر المواقع الإلكترونية.

وكانت البلاد قد شهدت انتخابات رئاسية مبكرة، في 20 نوفمبر 2022، حيث فاز قاسم جومارات توكاييف بفترة ولاية أخرى بـ31ر81% من الأصوات.

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