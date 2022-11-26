الولايات المتحدة تنشر طائرات مسيرة في قاعدة يونانية

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نشرت الولايات المتحدة طائرات مسيرة من طراز "إم كيو 9 ريبر" في قاعدة جوية بمدينة لاريسا الواقعة شمال وسط اليونان.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام يونانية، فإن الطائرات المسيرة المذكورة، أعيد نشرها في القاعدة بعد سحبها خلال وقت سابق.

وأرسلت القوات الجوية الأمريكية تلك الطائرات مع معداتها وأفرادها إلى القاعدة المذكورة في 12 نوفمبر الجاري.

وسيتم نشر تلك الطائرات لمدة عام واحد ضمن إطار اتفاق بين القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا "يوكوم" والجيش اليوناني، بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

وقال الجيش اليوناني أن نشر الطائرات يأتي ضمن جهود تحسين التعاون مع القوات الحليفة و"لضمان المساهمة في دعم القدرة التشغيلية البينية والردع لحلف شمال الأطلسي ".