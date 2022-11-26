الخطوط الجوية الباكستانية تحصل على تصريح بتسيير رحلات إلى شيان الصينية

حصلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (بي.أي.إيه)، على تصريح من إدارة الطيران المدني الصينية (سي.إيه.إيه.سي) لتسيير رحلات ركاب أسبوعية مباشرة إلى بكين- شيان- بكين اعتبارا من الشهر المقبل.

وقالت مصادر رسمية لوكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية، اليوم السبت، "تغادر الرحلة رقم PK-856 مطار إسلام آباد الدولي كل يوم ثلاثاء، متوجهة إلى مدينة شيان على أن تعود الرحلة رقم PK-857 إلى إسلام آباد في نفس اليوم".

وستكون رحلة إسلام آباد- شيان- إسلام أباد ثالث رحلة طيران مباشرة للناقل الوطني الباكستاني، بين باكستان والصين.

وكانت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تقوم بالفعل بتسيير رحلات ركاب أسبوعية بين إسلام آباد وبكين، وبين إسلام آباد تشنجدو، يومي الأحد والأربعاء على التوالي.