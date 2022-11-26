اليابان تزود الفلبين بمعدات تخزين باردة للمساعدة في إيصال لقاحات كورونا بفعالية للمناطق النائية

زودت اليابان، الفلبين بمعدات تخزين باردة للمساعدة في إيصال لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى الجزر النائية في البلاد وسط أحوال طقس قاسية أحيانا وأوضاع نقل صعبة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم السبت، أن المكتب المحلي لوكالة التعاون الدولي اليابانية قدم شاحنتي تبريد و600 حاوية تخزين لوزارة الصحة الفلبينية خلال احتفالية أقيمت أمس بالعاصمة الفلبينية مانيلا.



من جهته، قال رئيس المكتب المحلي لوكالة التعاون الدولي اليابانية ساكاموتو تاكيما إن التبرع يهدف للمساعدة في إيصال اللقاحات إلى الأشخاص في المناطق النائية، متعهدا بتوفير مساعدة لاحقة حتى يمكن الاستفادة من المعدات على الوجه الأكمل.



وتستطيع الحاوية الواحدة تخزين حوالي 5 آلاف و800 جرعة لقاح والاحتفاظ بدرجة حرارتها عند سالب درجتين مئويتين أو أقل لنحو 100 ساعة تقريبا.. ومن المتوقع أن تجعل الحاويات عمليات النقل التي تتم عن طريق البحر إلى الجزر النائية أيسر.



كانت درجات الحرارة المرتفعة طوال العام في الفلبين تشكل تحديا لإيصال اللقاحات بسلامة وفعالية؛ إذ ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن أكثر من 31 مليون جرعة، أو 12% من إجمالي الجرعات التي تحصل عليها الحكومة، تم نبذها.