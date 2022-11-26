خامنئي يحذر الشعب الإيراني من أكاذيب الأعداء

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حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الشعب الإيراني، اليوم السبت، من الوقوع ضحية إغواء دعاية خارجية تتعلق بالاحتجاجات الحاشدة الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال خامنئي إن النهج الرئيسي للعدو اليوم، هو التزوير والأكاذيب، وتابع بالقول إن القنوات التلفزيونية التي تعرفونها وتشاهدونها تابعة للعدو.

وخص خامنئي بالذكر الولايات المتحدة، كما أن إسرائيل تعتبر العدو اللدود للدولة الإسلامية، وغريمها الإقليمي،السعودية.

وأوضح خامنئي لأفراد ميليشيات "الباسيج" شبه العسكرية: "العدو يحاول السيطرة على العقول، وهذا أكثر قيمة للعدو من الهيمنة على الأراضي".

ويتظاهر عشرات الآلاف في إيران، منذ أكثر من شهرين، ضد السياسات الاستبدادية للقيادة الإسلامية.