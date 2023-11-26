انعقاد الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يسبق بيوم واحد اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط وبرئاسة السودان ممثلة بوزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت.

وشارك في الاجتماع وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم البحرين والجزائر والسعودية والسودان والصومال والعراق وجيبوتي.

وناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة علي جدول أعمال الدورة العادية الخامسة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال أعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن اجتماع اليوم يعقد في ضوء سياق إقليمي وعالمي غير عادي يتطلب من المجلس العربي للسكان ودوله الأعضاء القيام بأدوار ومهام غير عادية تستجيب لتحديات مرحلتنا الراهنة ولتطلعات وآمال شعوبنا العربية وألا يترك أحد ليتخلف عن الركب ومنها الدعوة لإغاثة السكان بغزة في ضوء الممارسات الإسرائيلية غير الانسانية، وكذلك إغاثة الشعب الصومالي في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول الناتجة عن تغير المناخ والتي تضرب أراضيه.

كما أشاد أيمن الأفغاني، وكيل وزارة شئون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالسعودية، بالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة بتنفيذ قرارات الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، وتطرق إلى المعاناة التي يعاني منها سكان غزة بسبب الحرب الأخيرة.