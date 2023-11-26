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قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن مصر بدأت تسليم الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة إلى سلطات الاحتلال بمنطقة كارني نظرا للحالة الصحية لبعضهم.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية دون ذكر من التفاصيل.

في حين قالت وسائل إعلام عبرية، إن الأسرى الإسرائيليين سيعبرون الحدود من نقطة على الحدود بين غزة وإسرائيل، ولن يعبروا عبر مصر هذه المرة.

يُشار إلى أن هذه المعلومات تأتي بعدما كشفت وسائل إعلام عبرية أن الصليب الأحمر تسلم المحتجزين من شمالي قطاع غزة بعكس الأيام الماضية.

وتسود حالة من الترقب لإتمام تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وعملية تبادل الأسرى التي أجريت منها مرحلتان سابقتان، تأتي في إطار هدنة إنسانية جرى التوصل إليها بفضل جهود مصرية وقطرية وأمريكية.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وتمتد لأربعة أيام، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وسط آمال بتمديدها لمزيد من الأيام.