ميار شريف تهاجم رابطة محترفات التنس بسبب موقفهم تجاه القضية الفلسطينية

انتقدت ميار شريف بطلة التنس المصرية رابطة محترفات التنس بسبب موقفها تجاه القضية الفلسطينية والأحداث الراهنة.

وقالت ميار شريف في تصريحاتها لموقع بانتوديبريك الإسباني: " ماهو رد رابطة محترفات التنس حاليا تجاه ما يحدث في فلسطين صفر، ولكن كان الأمر مغايرا تجاه اللاعبات الأوكرانيات بعد الأحداث التي شهدتها دولتهم في تلك الفترة".

وأضافت: " الجميع يبحث على مصلحته ويعتمد على من يملك السلطة والنفوذ، الجميع تحرك فقط خلال الحرب الروسية على أوكرانيا لأنهم أشخاص ذوي شعر أشقر وعيون زرقاء، لماذا لا يحدث نفس الأمر مع القضية الفلسطينية ".

وتابعت: " منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وأنا أشعر بصدمة شديدة على مصير الأطفال و النساء والرجال، الوضع سيء للغاية، كنت أبكي طويلا وفكرت للحظة هل أستمر في ممارسة اللعبة؟".

وأوضحت: " أنا ألعب وأشارك في البطولات وأجني ألاف الدولارات أسبوعيا وفي الوقت نفسه هناك أطفال قلقون على حياتهم ولا يستطيعون الحصول على أبسط الأشياء كالماء، أنه أمر محزن لقد تأثرت نفسيا كثيرا".

وأختتمت تصريحاتها قائلة: " مايهم هؤلاء هو مصلحتهم فقط ولا ينظرون إلى معاناة الأطفال والنساء أو البلد كلها فهم يموتون يوما بعد الأخر".