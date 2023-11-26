الطفل المحرر شادي أبو عادي: قوات الاحتلال كانت تعتدي علينا بالضرب كل يوم

أعرب الطفل المحرر، شادي أبو عادي، عن سعادته العارمة بإطلاق سراحه من سجون الاحتلال بموجب صفقة تبادل الأسرى وسط لحظات من المشاعر المفعمة بالعناق مع أفراد عائلته وأسرته واحتشاد آلاف الفلسطينيين بالشوارع حتى الساعات الأولى من الصباح احتفاء بعودة أبنائهم.

وأفرجت سلطات الاحتلال ليلة السبت عن المرحلة الثانية من صفقة الهدنة بين المقاومة-جيش الاحتلال والتي تضمنت الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من بينهم 6 سيدات و33 طفلا.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية بثت عبر شبكة الجزيرة الإخبارية ليل السبت/ الأحد، إلى خضوع الأسرى المطلق سراحهم إلى الحبس والتفتيش المستمر على مدار اليوم، لافتا إلى منع سلطات الاحتلال خروجهم إلى ساحات السجن منذ بدء العدوان على غزة.

ولفت إلى تعرض الأسرى من الأطفال إلى أبشع أشكال التنكيل، قائلا: «كل يوم يدخلوا علينا وحدات يظلوا يضربونا»، مشيرا إلى خروجه من السجن تاركا خلفه الكثير من الأطفال بسجون الاحتلال داعيا الله تعالى أن يفرج كربتهم بالخروج من السجن في القريب العاجل.

