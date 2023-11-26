وزير التعليم: الدروس الخصوصية ظاهرة تحتاج لصبر وآليات للتعامل معها

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن توجه الطلاب نحو مراكز الدروس الخصوصية، هو أمر مرتبط بشكل كبير بالثقافة.



وأكد خلال حوار خاص له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن الدروس الخصوصية متعلقة بالثقافة، وتغيير هذه الثقافة يحتاج إلى الصبر وآليات للتعامل معا، لأنها لا تتغير فجأة، مشددا على أنه يجري الدفع بأفضل المعلمين عبر منصات التعليم الرقمي، فضلا عن إذاعة ما جرت إذاعته على قنوات مدرستنا مرة أخرى في المدارس، ويتم تخصيص جدول خاص بها.



وأوضح أن فترة المشاهدة المتعلقة بالقنوات التعليمية جزء لا يتجزأ من البرنامج الدراسي، مشيرا إلى أنه سيجري تقسيم الحصص الدراسية للمواد على فترات المشاهدة والحصص الأخرى الدراسية التقليدية.



وشدد على أن هذا الأمر سيكون فرصة عظيمة للمعلم والطالب، والمعلم في الفصل لديه القدرة على وقف البث والتعرض للأسئلة وشرح أكبر للطلاب، هذا بالإضافة إلى أن الباقي من الحصص للمواد ستكون تعميقا لما جرى تلقيه عبر "مدرستنا"، منوها بأن فترات المشاهدة ستزيد من التعلم وزيادة التحصيل الدراسي من خلال تعميق الشرح والتعرض لها لأكثر من مرة.