اختتم مجلس قروي خريط بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، قافلة مبادرة "أنت الحياة" التي نفذتها مؤسسة "حياة كريمة" في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري بالتعاون مع محافظة أسوان، وبمشاركة جامعة أسوان ومديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة والتموين والطب البيطري ومحو الأمية والعمل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوصيل الخدمات الجماهيرية المتنوعة بجودة عالية للمواطن المصري في جميع القرى والمناطق النائية.

وحضر فاعليات القافلة نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مركز نصر النوبة، واللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة، وبإشراف من منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة الدكتور محمد صلاح، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان.

وأكد الدكتور محمد صلاح، أن قافلة مبادرة "أنت الحياة" شملت العديد من الخدمات والأنشطة والفاعليات من أبرزها قوافل طبية بجميع التخصصات بمشاركة مديرية الصحة، والمستشفيات الجامعية، وقوافل تنظيم الأسرة، وكشف نساء وتوليد للسيدات، وقوافل بيطرية كشف وتطعيم وتحصين ورش وسونار، ومسارح قصر الثقافة بالعروض المختلفة ومعرض الكتاب، ومبادرة الغارمين لرفع المعاناة عن الغارمين والغارمات من خلال مؤسسة "مصر الخير"، ودوري ومعسكر وعروض رياضية لمراكز الشباب.

وأشار إلى أن القافلة تضمن استقبال حالات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ومبادرة تعليم الكبار محو الأمية لتقديم شهادات محو الأمية من خلال الاختبارات والاستكتاب، وتنظيم ندوات ضد الإدمان، وقافلة لبيع السلع التموينية المخفضة مثل السكر والأرز والزيت، وفتح باب التوظيف للشباب بالتعاون مع عمال مصر.

وكشف منسق مؤسسة حياة كريمة، عن أن القافلة ركزت على العديد من الأنشطة التوعوية من خلال تنظيم ندوات عن النظافة والصحة والسلامة، وصحة الغذاء والوقاية من الأمراض المعدية، وطرق الوقاية، ووسائل تنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل من خلال فريق الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة، شاركت بتنفيذ عدة فعاليات منها تواجد فرق الكشافة والجوالة وأندية التطوع لمركزي شباب عنيبة وأبوسمبل منذ الصباح لمساعدة مسئولي حياة كريمة في تنظيم وخدمة المواطنين الوافدين، وتنفيذ بعض الألعاب الترويحية بين الأطفال والشباب الحاضرين.

وأكد تنظيم دورة رياضية بملاعب مركز شباب أرمنا في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة، وتقديم عرض فني لفرقة م . ش العرب بالمالكي للفنون الشعبية.