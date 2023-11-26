علّقت حركة حماس على لسان القيادي بها باسم نعيم، على جولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داخل قطاع غزة وتفقده مواقع انتشار قواته شمالي القطاع.

وقال نعيم خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأحد، إنّ نتنياهو جاء إلى غزة خلسة على غرار وزير دفاعه يواف جالانت الذي جاء خلسة هو الآخر عبر البحر.

وأضاف أن هذا الأمر لا يعتبر مشهد قوة، لأنه لو كان كذلك لسبق مجيئه وأعلن على الملأ أنه سيزور غزة، ويُحدد المكان الذي يتوجه إليه.

وأشار إلى أنّ هذا المشهد يأتي في سياق الصراع والحرب الحزبية الداخلية التي يخوضها نتنياهو.

وأضاف أن هذا المشهد لا يُقارن بالقوة التي أظهرتها كتائب القسام وهي تسلم الأسرى في مدينة غزة شمالي القطاع، باعتبار أن هناك عدوانا مروعا على القطاع على نحو 50 يوما.

وأوضح أن المقاومة تملك التحكم والسيطرة على الأرض في ظل هذه الحرب، وألحقت به خسائر مدوية.

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورا لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو يتفقد قواته في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات المصورة، نتنياهو وهو يقف مع قواته في مناطق في شمال غزة، مدمرة جراء العدوان الإسرائيلي، كما ظهر في أحد الأنفاق المزعومة.

https://x.com/ItayBlumental/status/1728797997142577451?s=20

תיעוד חריג: ראש הממשלה נתניהו ביקר בעזה pic.twitter.com/lgPqyY21wh — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) November 26, 2023

وارتدى نتنياهو خوذة وسترة واقية من الرصاص في الصورة، فيما لا يعرف شيء عن المسار الذي سلكه حتى وصل إلى غزة.

وفيما لا يُعرف حتى الآن عن موعد زيارة نتنياهو لغزة، فإن الكشف عن إجراء هذه الزيارة يأتي بعد يوم من الإعلان عن زيارة أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى قطاع غزة عن طريق البحر أمس السبت.

ولم تنشر وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة جالانت وهو على متن القارب أو الشاطئ الذي رسى فيه، مكتفية بنشر صورة لوزير الدفاع الإسرائيلي، وهو وسط عدد من الضباط والجنود.

وتأتي هذه الجولات في ظل الهدنة الإنسانية القائمة حاليا التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وجرى التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، وهذا الاتفاق دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، ويفترض أن ينتهي غدا الاثنين، فيما تُبذل جهودٌ كبيرة لتمديدها.