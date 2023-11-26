الأمم المتحدة: التهجير القسري في غزة يهدد حياة الحوامل

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، اليوم الأحد، من أن التهجير القسري في قطاع غزة يهدد حياة النساء الحوامل، حيث "يتركهن عالقات وغير قادرات على الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة".

وشدد الصندوق، في تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس"، على "ضرورة أن تحصل النساء الحوامل على خدمات الرعاية الصحية لضمان سلامتهن وسلامة أطفالهن".

وقال إن "التهجير القسري في غزة يترك النساء الحوامل عالقات وغير قادرات على الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبعد 48 يوما من الحرب، دخلت في 24 نوفمبر الجاري هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

ويتضمن اتفاق الهدنة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.