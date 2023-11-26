أكد بابا مولاي موسى، قائد ميدياما الغاني، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي رغم الخسارة، لكن الحظ لم يكن حليفهم ولا يزال المشوار طويلًا.

قال بابا مولاي موسى في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:" بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، خرجنا بتعادل سلبي في الشوط الأول، وشكلنا بعض الخطورة على مرمى الأهلي".

أضاف:" قدمنا أداء جيدا، ولكن لم يحالفنا الحظ، ارتكبنا أخطاء، ولكن كما قال المدرب، المشوار لا يزال طويلا".

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بفوز بثلاثية على ميدياما الغاني سجلها كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.