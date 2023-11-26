قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه بعد إعلان الإسكان لأسعار وأماكن، حجز شقق سكن لكل المصريين في الطرح الجديد.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الأشخاص الذين قدموا في الإعلان السابق، وحصلوا على رسائل تفيد بأنهم خارج الأولوية، نظرًا زيادة أعداد المتقدمين، عن أعداد الوحدات بكثير، جرى إطلاق هذا الإعلان للأفراد الذين لما يتاح لهم فرصة في الإعلان الأخير للحصول على وحدة سكنية.

وتابعت: «أننا نجحنا في الحصول على الموافقات اللازمة، لطرح عدد آخر من الوحدات، في حدود 100 ألف وحدة سكنية، لتغطية لمتقدمين كلهم، الذين كانوا خارج الأولوية، ولكن هناك صعوبات في بعض الأماكن، لتوفير مناطق مناسبة، أو مواقع قريبة».

ولفتت إلى أنهم مطالبون بتوفير التمويل، حتى يكون لديهم القدرة على استيعاب العدد الإضافي، معقبة: «طبعًا عارفين تكلفة التمويل الحالية بتاعت القروض، بنطرح الحاجات دي بأسعار فائدة مخفضة 7.5%، متناقصة على عشرين سنة، مقابل سعر فايدة عادي، والتمويل العقاري حاليًا في حدود 24%، كل دا بيستلزم الترتيبات مع وزارة المالية وموافقات».

وذكرت: «بنعمل جهود كبيرة، عشان نقدر نغطي العدد الإضافي ونوفر أماكن للناس، وبالأساس الناس اللي بتقدم لازم يكون عندها احتياج للسكن، لأننا بنحط دعم كبير من الموازنة العامة».