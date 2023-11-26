متحدث الدفاع المدني بغزة: الاحتلال أجرى عمليات تخريب جنونية في القطاع

قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن حجم الدمار هائل وكبير في الأماكن التي شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية عليها في قطاع غزة، والتي شهدت دخول الآليات العسكرية إليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد، أن المنازل والطرق مدمرة بشكل كبير، لافتًا إلى أن «غزة عادت إلى الوراء لما يزيد على 50 عامًا؛ بسبب عمليات التخريب الجنونية لقوات الاحتلال».

ولفت إلى أن «طواقم الدفاع المدني يقع على عاتقها العبء الكبير الآن بعد إعلان التهدئة؛ لرفع الجثامين الموجودة تحت الأنقاض».

وأشار إلى استشهاد 25 شخصًا من طواقم الدفاع المدني، فضلًا عن إصابة 100 آخرين، خلال فترة العدوان الإسرائيلي، قائلًا إن هناك 300 شخص في الميدان يعملون على مدار الساعة، لإنجاز الأعمال المطلوبة.

وذكر أن الطواقم تعمل بالحد الأدنى من المعدات، كما أن حجم المعاناة والدمار في مدينة غزة والشمال يزيد من معاناتها، مناشدًا إمدادها بالآليات اللازمة من جرافات ورافعات.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.