تقارير: شركات فلندنية تتعمد انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا

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قالت تقارير إعلامية فنلندية وألمانية، إن شركات فنلندية تتعمد انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والمفروضة بسبب حربها مع أوكرانيا.

وأظهر بحث أجرته هيئة الإذاعة الفنلندية "واي إل اي" وصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية، أن إحدى الشركات انتهكت عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال تصدير قطع غيار للشاحنات بقيمة مئات الآلاف من اليورو إلى روسيا.

وأوضحت التقارير، أن هذه الخطوة مكنت الشركة من مضاعفة أرباحها السنوية، وتنفي الشركة الاتهامات بأنها تحايلت على العقوبات.

وتردد أن مجموعة متنوعة من السلع التي تخضع للعقوبات تم تهريبها عبر الحدود بين البلدين.

كما تردد، أن شركات فنلندية أخرى زودت روسيا بشاحنات بأكملها، وهي عنصر رئيسي في حرب روسيا وأوكرانيا يتم مساعدة الجيش في نقل الأسلحة إلى الجبهة.

وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج "لقد بدأت الجمارك 600 تحقيق في مخالفات مرتبطة بالعقوبات".