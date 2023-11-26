وصول إحدى الأسيرات الفلسطينيات إلى منزلها بالقدس

رصدت عدسات الكاميرات لحظة وصول، إحدى الأسيرات الفلسطينيات التي جرى تحريرها من قبل قوات الاحتلال، منذ قليل.

ونقلت فضائية «الجزيرة مباشر»، لقطات من وصول الأسيرة المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس، بعد إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، وصول 13 إسرائيليا و4 من تايلاند أُفرج عنهم، ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين إلى معبر رفح، وعرضت مشاهد من وصولهم إلى الجانب المصري وإجراء الأطقم الطبية المصرية، الفحوصات اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين، وجرى تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي، منذ قليل.

وبعد تعثر في مفاوضات اليوم، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية» استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررًا لها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري، إن «صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، اليوم السبت، ستشمل الإفراج عن 33 طفلًا و6 نساء، من السجون الإسرائيلية».

وكتب في تدوينه عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 8 أطفال و5 نساء، إضافة إلى 7 أجانب، من المحتجزين لدى حماس».

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، عبر الاتصالات المصرية والقطرية.