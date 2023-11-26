مصادر فلسطينية: عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام مستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم عن المصادر قولها، إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ووفق المصادر، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع السماح للمستعمرين باقتحامه.