 مصادر فلسطينية: عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الأحد 26 نوفمبر 2023 12:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصادر فلسطينية: عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 11:47 ص

أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام مستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم عن المصادر قولها، إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ووفق المصادر، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع السماح للمستعمرين باقتحامه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك