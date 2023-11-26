فيضانات تضرب إسطنبول وإزمير عقب عاصفة

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أعلن رئيس بلدية إزمير تونج سوير، اليوم الأحد، أن المياه غمرت الشوارع والمباني في إزمير جراء ارتفاع منسوب مياه البحر وتخطي حواجز المياه الساحلية عقب عاصفة.

وأظهرت الصور المتاجر التي غمرتها المياه بينما حاولت فرق الإطفاء شفط المياه عبر المضخات.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية، أن المياه حاصرت بعض الموسيقيين داخل أحد أماكن الترفيه. وقام رجال الإنقاذ بنقل الموسيقيين إلى بر الأمان في قوارب مطاطية.

وقال سوير إن أزمة المناخ وصلت إلى بحر إيجه، مضيفا أن المنطقة مهددة بالحرارة الشديدة والجفاف، فضلا عن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار ومياه البحر.

كما هبت عاصفة على إسطنبول حيث أطاحت الرياح بسقف أحد المنازل. ولم تكن هناك أية إصابات أو حالات وفاة، بحسب وكالة أنباء "دوغان" التركية.

وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، اليوم الأحد، تحذيرات من حدوث طقس قاس في جزء كبير من المحافظات التركية البالغ عددها 81 محافظة.

ومن المتوقع أن يسود طقس أكثر هدوءا غدا الاثنين.