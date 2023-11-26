توجهت الأسيرة المحررة، إسراء جعابيص، بالحمد والشكر إلى الله -عز وجل- بعد إطلاق سراحها من سجون الاحتلال الصهيوني ضمن المرحلة الثانية من صفقة الهدنة بين المقاومة- جيش الاحتلال والتي شهدت الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من بينهم 6 سيدات و33 طفلا.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية بثت عبر شبكة الجزيرة الإخبارية ليل السبت/ الأحد: «الحمد الله الذي أحسن بنا إذ أخرجنا من السجن».

ورفضت من جانبها إبداء مظاهر الفرحة والاحتفال بخروجها من السجن في ظل ما تشهده فلسطين من معاناة جراء العدوان الإسرائيلي، قائلة: «نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة.. تنفسنا الهواء ولكن بأسلوب السجناء».

وردت على ابنها «معتصم» الذي أعرب عن افتقاده والدته 8 سنوات بالأسر، قائلة: «فلسطين أيضا انتظرنا كثير، جراحنا استمرت الكثير، ولدنا على جراح فلسطين».

وعن التنكيل الذي تعرضت داخل سجون الاحتلال، علقت: «أوجاعي مرئية لا حاجة للحديث عنها، أما أوجاعي من ناحية المشاعر فكانت شوقي لأهلي وأولادي».

يشار إلى اتهام إسراء جعابيص بمحاولة قتل جندي إسرائيلي جراء انفجار أسطوانة غاز كانت تحملها بمركبتها قرب أحد كمائن الاحتلال خلال العام 2015.

وتعرضت إسراء إثر الانفجار إلى حروق مباشرة غطت نحو 60% من جسدها، وحكم عليها بالسجن مدة 11 عاما.



