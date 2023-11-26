قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بزعم الاشتباه في قتله إسرائيلي وابنه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أسامة بني فضل، وهو فلسطيني مطلوب للعدالة، للاشتباه في أنه قتل إسرائيليا ونجله، في هجوم وقع في أغسطس الماضي، في بلدة "حوارة" بالضفة الغربية، طبقا لما زعمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "شين بيت"، في بيان مشترك.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد أنه تم اعتقال بني فضل، في مخيم "جنين" للاجئين. وأضاف الجيش الإسرائيلي والشين بيت أنه كان مسلحا ومختبئا في شقة، يستخدمها مسلحون محليون، بحسب ادعائهم.

ويقول جيش الاحتلال: "قد قُتل شاي سيلاس نيجريكر، 60 عامًا، وابنه أفيعاد نير، 28 عامًا، من جنوب إسرائيل، بالرصاص أثناء جلوسهما خارج مغسلة سيارات في نابلس، ووقع الحادث في أغسطس الماضي".