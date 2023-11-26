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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ بلاده ستواصل الضغط من أجل إطلاق سراح كل المحتجزين في غزة.

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد، أنّ إدارته كانت على اتصال وثيق مع مصر وقطر وإسرائيل لضمان نجاح الصفقة المبرمة بين حماس وإسرائيل.

وأشار إلى أنه يدعو لوقف القتال في غزة لمدة أسابيع لمساعدة سكان القطاع وإعطاء فرصة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

ونوه بأنّ الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج إلى الدعم والمساعدة، مشيدا ومؤكدا التنسيق الكامل مع مصر في هذا المجال.

وأوضح أن المساعدات تدخل غزة وأن المحتجزين يتم إطلاق سراحهم، داعيا لمواصلة العمل على هذا النحو.

وأكّد مواصلة العمل مع مصر وقطر وإسرائيل لفعل ما يمكن فعله لإطلاق سراح كل المحتجزين.