الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا من الجانب المصري 53 شاحنة وسيارتي إسعاف

كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور عبد الجليل منجل، عن تطورات الأوضاع على الأرض في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، التي جرى التوصل إليها بفضل جهود مصرية وقطرية وأمريكية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الوضع على الأرض أفضل مما قبل الهدنة من ناحية الأمن بالنسبة للكوادر الطبية لمواصلة عملهم، منوها بأن الهلال الأحمر الفلسطيني تمكن من إيصال مساعدات إنسانية لشمال قطاع غزة.

وذكر أنه جرى إدخال 53 شاحنة مساعدات من مصر لمنطقة غزة وشمال القطاع، بالإضافة إلى 6 شاحنات تابعة للأونروا، أمس، مشيرا إلى أن اليوم خرجت هذه الشاحنات من معبر رفح ووصلت بشكل مباشر إلى شمال القطاع، ولكن ما زالت الأمور صعبة بالشمال.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم سيارتي إسعاف من صندوق تحيا مصر، مؤكدا أنه يجري توسيع نشاط الكوادر الطبية في جنوب غزة أو شمالها، مع الأخذ في الاعتبار أن إيصال الشاحنات إلى شمال القطاع مهم للغاية، لأنه يعاني منذ أسابيع من انقطاع كامل لأي شيء، ومن ثم وصول الشاحنات سيسهم في إعادة تشغيل بعض النقاط، أو المراكز الطبية أو المستشفيات ونقاط الإسعاف التي توقفت بالكامل بفعل القصف ونفاد الوقود.

ونوه بأن وزارة الصحة الفلسطينية تنسق مع الجانب المصري؛ لاستقبال حالات محددة تستدعي علاجا متقدما، أو إرسال الملفات الطبية ويتم تقرير إرسال هؤلاء المرضى لمستشفيات العريش.

وذكر أن هناك أعدادا كبيرة من المرضى الموجودين في المستشفيات الفلسطينية، بحاجة إلى علاج متقدم، سواء بعدم وجود قدرة على علاجهم نتيجة الاستنزاف الشديد للمستلزمات الطبية، أو صعوبة تحرك وتواصل الكوادر الطبية فيما بينهما.

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