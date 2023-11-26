 اتحاد العاصمة يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بالفوز على الهلال الليبي - بوابة الشروق
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اتحاد العاصمة يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بالفوز على الهلال الليبي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 11:46 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 11:46 م

استهل اتحاد العاصمة الجزائري رحلة الدفاع عن لقب الكونفدرالية الإفريقية، بالفوز 2-0 على حساب ضيفه الهلال الليبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة.

بعد شوط أول سلبي، تقدم اتحاد العاصمة في الدقيقة 54، بتسديدة بعيدة من إسلام مريلي خادعت حارس المرمى، وأضاف البديل البوتسواني تومسيانج أوريبوني الهدف الثاني لاتحاد العاصمة، في الدقيقة 90+4، إثر انفراد تام بحارس الهلال.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب أحمد سعيد، لاعب الهلال الليبي؛ بسبب احتكاكه مع أحد لاعبي اتحاد الجزائر، في آخر دقيقة من اللقاء.

بهذه النتيجة، حقق الفريق الجزائري أول 3 نقاط في رصيده، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف فقط أمام فيوتشر، الذي فاز بدوره اليوم أيضًا على فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري هو حامل لقب الكونفدرالية في الموسم الماضي بعد التفوق في النهائي على حساب فريق يانج أفريكانز التنزاني.


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