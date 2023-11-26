إعلام عبري: جيش الاحتلال تسلم الدفعة الثالثة من المحتجزين في غزة

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال تسلم بالفعل المحتجزين المشمولين ضمن الدفعة الثالثة في عملية تبادل الأسرى مع حركة حماس.

جاء ذلك بعدما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر بدأت تسليم الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة إلى سلطات الاحتلال بمنطقة كارني نظرا للحالة الصحية لبعضهم.

وأفرجت حماس، عن 13 إسرائيليا و3 فنلندنيين وروسيا ضمن صفقة تبادل الأسرى، التي تتضمن أن تُفرج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا من الأطفال في سجون الاحتلال.

وعملية تبادل الأسرى التي أجريت منها مرحلتان سابقتان، تأتي في إطار هدنة إنسانية جرى التوصل إليها بفضل جهود مصرية وقطرية وأمريكية.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وتمتد لأربعة أيام، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وسط آمال بتمديدها لمزيد من الأيام.