يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخلٌيج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمطار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 26 16

بنهــــا 25 17

دمنهور 25 17

وادى النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 16

طنطا 24 16

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 25 13

رفح 25 13

رأس سدر 26 16

نخل 24 05

كاترين 19 04

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 32 20

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

مطروح 23 14

السلوم 21 13

سيوة 23 09

رأس غارب 31 18

الغردقة 31 19

سفاجا 31 18

مرسى علم 32 20

شلاتين 31 22

حلايب 30 22

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 12

أسيوط 25 11

سوهاج 26 13

قنا 29 14

الأقصر 30 15

أسوان 32 16

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 33 16