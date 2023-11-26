عدد الزائرين الصينيين لكوريا الجنوبية مازال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن المتوسط الشهري لعدد الصينيين الذين يزورون كوريا الجنوبية مازال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من إلغاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا واستئناف رحلات المجموعات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات معهد هيونداي البحثي أظهرت أن نحو 144 ألف صيني زاروا كوريا الجنوبية شهريا هذا العام.

ويمثل هذا العدد نحو ثلث المتوسط الشهري الذي بلغ 416 ألف زائر وتم تسجيله في الفترة من 2017 حتى 2019، عندما حظرت الحكومة الصينية رحلات المجموعات لكوريا الجنوبية في ظل الخلاف الثنائي بشأن نشر نظام الدفاع الأمريكي في كوريا الجنوبية.

وأرجع معهد هيونداي البحثي تباطؤ زيادة عدد المسافرين الصينيين إلى الانتعاش الأبطأ من المتوقع للشعور الاقتصادي للمستهلكين الصينيين.

كما أشار المعهد إلى تغير نمط سفر الصينيين، حيث تراجع الاهتمام بالسفر لكوريا الجنوبية وارتفع الطلب على السفر لليابان في ظل ضعف عملتها المحلية الين.