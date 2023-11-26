تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة التحقيقات مع المتهم بقتل زوجته ذبحًا بالسكين داخل منزلها في منشأة القناطر.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تدعى "م. س" 34 عامًا، ربة منزل، قتلت على يد زوجها "م.ف" 34 عامًا، عاطل، حيث تبين أن المجني عليها لقى مصرعها ذبحها بسكين داخل منزلها في منشأة القناطر، وأن المتهم يوم الجريمة طالب زوجته بمبلغ من المال لشراء مخدر البودرة.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة رفضت إعطاءه المال لشراء المخدرات بداعي أنه لا يعمل، فقرر أخذ سكين المطبخ -وأمام أطفالها- نحر رقبتها بالسكين وفر هاربًا، فيما حاول الأهالي الإمساك به لكنه نجح في الهرب إلى أن تمكنت قوات الأمن من القبض عليه.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم مدمن للمواد المخدرة منذ سنوات، وكان يعالج داخل المصحات، لكن رجع للمخدرات مرة أخرى.

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة مذبوجة بالسكين، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيلت الواقعة للنيابة للتحقيق.