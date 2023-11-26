نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورا لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو يتفقد قواته في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات المصورة، نتنياهو وهو يقف مع قواته في مناطق في شمال غزة، مدمرة جراء العدوان الإسرائيلي، كما ظهر في أحد الأنفاق المزعومة.

https://x.com/ItayBlumental/status/1728797997142577451?s=20

תיעוד חריג: ראש הממשלה נתניהו ביקר בעזה pic.twitter.com/lgPqyY21wh — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) November 26, 2023

وارتدى نتنياهو خوذة وسترة واقية من الرصاص في الصورة، فيما لا يعرف شيء عن المسار الذي سلكه حتى وصل إلى غزة.

وفيما لا يُعرف حتى الآن عن موعد زيارة نتنياهو لغزة، فإن الكشف عن إجراء هذه الزيارة يأتي بعد يوم من الإعلان عن زيارة أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى قطاع غزة عن طريق البحر أمس السبت.

ولم تنشر وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة جالانت وهو على متن القارب أو الشاطئ الذي رسى فيه، مكتفية بنشر صورة لوزير الدفاع الإسرائيلي، وهو وسط عدد من الضباط والجنود.

وتأتي هذه الجولات في ظل الهدنة الإنسانية القائمة حاليا التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وجرى التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، وهذا الاتفاق دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، ويفترض أن ينتهي غدا الاثنين، فيما تُبذل جهودٌ كبيرة لتمديدها.