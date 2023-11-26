ردّ المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على سؤال عما إذا كانت السلطة مستعدة لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، قال أبو ردينة إنّ منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن أي حلول لقطاع غزة يجب أن تكون من خلال منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها واستنادا إلى الشرعية العربية والدولية. وأكّد أن السلطة مسئولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ولا ترضى بتجزئة الأمور ولا الخروج عن هذه القاعدة.

ولفت إلى أن دولة فلسطين تحت الاحتلال، وأن شعبها موحد تحت هذا الاحتلال، مؤكدا أنّ الحل يبقى واضحا وهو وقف الاحتلال بشكل كامل. ونوه بأن السلطة أبلغت الجميع سواء كانوا عربا أو غير عرب بأنها مسئولة عن كل قطعة أرض فلسطينية شريطة ألا تتم تجزئة الأمور، موضحا أنه من غير المقبول بحث مصير غزة دون الضفة العربية ودون القدس الشرقية.

وحذّر من أن تجزئة الأمور تعني استمرار الحرب ومن ثم تفاقم الأزمة والمشكلات التي تلحق بذلك.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد تحدث عن أن يهدف للقضاء على حركة حماس في غزة وإنهاء سيطرتها على القطاع. وفيما يفشل جيش الاحتلال في تحقيق ذلك، شأنه شأن مختلف الأهداف التي صعد لأعلى الشجرة وهو يضعها لحربه على غزة، فقد تصاعَد طرحٌ أن تتولى السلطة الفلسطينية مسئولية قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.