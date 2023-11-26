رئيس الدلتا التكنولوجية بالمنوفية يتابع سير اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول

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تابع الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، سير اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 "الميد ترم" لجميع البرامج التكنولوجية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، رافقه الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على انتظام سير الاختبارات وتواجد الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، مؤكدا أن الجامعة أعدت جميع الترتيبات اللازمة لمتابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة.

وشدد رئيس الجامعة، على الالتزام بضوابط أداء الاختبارات واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة سبل الراحة لهم وحل أي مشكلات تطرأ أمامهم.

كما أجرى الدكتور عربي كشك حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.