إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 6 آخرين في الخليل

أصيب فجر اليوم الأحد، مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل ستة آخرون من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بإصابة مواطنين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية وصفت بالطفيفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: محمد إياد الزرو، وشادي فلاح أبو شخيدم، وجهاد علاء لعويوي، ونمر فرج العويوي، وعبد الهادي صلاح أبو تركي، وعبد الرؤوف القواسمي، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم سياج (27 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.