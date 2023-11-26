أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا، الساعة 23:58 أمس السبت، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في مقاطعة أرخانجيلسك، ونجاح عملية وضع القمر في مداره.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه تم إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز -2.1 بي"، وعلى متنه مركبة فضائية، إلى المدار الأرضي بنجاح حيث يحتوي على أجهزة سرية تابعة للجيش الروسي، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إنشاء وتثبيت اتصال ثابت عن بعد مع المركبة الفضائية، حيث تعمل الأنظمة الموجودة على متن المركبة الفضائية بشكل طبيعي.

وبعد إطلاق المركبة الفضائية إلى المدار، قام ضباط المركز الرئيسي بإدخال معلومات عنها وبدأوا في تحليل ومعالجة المعلومات حول الجسم الفضائي الجديد.