الصين: عدة مسببات للأمراض تقف وراء أمراض الجهاز التنفسي

قالت لجنة الصحة الصينية، إن مجموعة من مسببات الأمراض نؤدى إلى زيادة في عدد حالات الإصابة بعدوى حادة في الجهاز التنفسي في مختلف أنحاء البلاد، لتؤكد بذلك تصريحات سابقة تستهدف تهدئة المخاوف من أن فيروسا جديدا ربما يكون هو مصدر العدوى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المتحدث باسم لجنة الصحة الصينية مي فينج قوله اليوم الأحد في مؤتمر صحفي، إن الإنفلونزا هي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة عدد الحالات.

وقال إن فيروس الأنف ومفطورات / بكتيريا/ الالتهاب الرئوي والفيروس المخلوي التنفسي تنتشر أيضا. وأضاف فينج أنه يتعين على البلاد ضمان إمدادات الأدوية وفتح المزيد من المجالات للعلاج الطبي.

وأثرت حالات تفشي أمراض الجهاز التنفسي بشدة على الأطفال بشكل خاص وظل الآباء القلقون ينتظرون لساعات ليتمكنوا من عرض أطفالهم على طبيب.

وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ومستشفى الأطفال في بكين لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن هناك زيادات في زيارات العيادات الخارجية والعلاج داخل المستشفيات، ولكن حتى الآن مصادر الأمراض هي جراثيم معروفة.