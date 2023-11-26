قالت الأسيرة المحررة ميسون الجبالي، إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى المقرر إطلاق سراحهم بموجب صفقة تبادل الأسرى بالخروج من السجون صباح السبت.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية بثت عبر شبكة الجزيرة الإخبارية ليل السبت/ الأحد، إلى تعرض الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية إلى ظروف وممارسات قمعية صعبة تطبقها إدارة السجون، قائلة: «الوضع صعب، المضايقات كثيرة، تفتيش عار، لا أكل، ولا خروج من الزنزانة».

ولفتت إلى إصابة الفتيات بالهبوط السكر والضغط جراء تعمد سلطات الاحتلال تجويع الأسيرات وتقليل كميات المواد الغذائية، قائلة: «الطعام الذي يكفي 10 كانوا يوزعوه على 80 فتاة، والفتاة التي ينخفض مستوى السكر والضغط بسبب نقص الغذاء؛ يقولولون لها اشربي مياه».

وأضافت إدارة السجون قامت بسحب أجهزة الراديو والتلفزيون منذ اليوم الأول للعدوان لمنعهن من متابعة أخبار الحرب على شعب غزة، فضلا عن التعرض لانتهاكات جسدية كالضرب والقمع، قائلة: «ضربوا الأسيرات وعزلوا أكثر من أسيرة، ورشونا بالغاز».

وأشارت ميسون إلى قضائها قرابة 9 سنوات بسجون الاحتلال إذ جرى اعتقالها بعمر العشرين عاما أثناء دراستها بالمرحلة الجامعية، لافتة إلى حصولها على درجة البكالوريوس بالخدمة الاجتماعية أثناء فترة أسرها بالسجن.

وأفرجت سلطات الاحتلال ليلة السبت عن المرحلة الثانية من صفقة الهدنة بين المقاومة-جيش الاحتلال والتي تضمنت الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من بينهم 6 سيدات و33 طفلا.

