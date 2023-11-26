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ظهر بمنازل الاحتلال الإسرائيلي، نوع جديد من تداعيات العدوان على قطاع غزة، إذ تصاعدت موجة العنف ضد السيدات الإسرائيليات في بيوتهن بنحو 45%؛ لأسباب متعلقة بالحرب، والتي من أبرزها سياسات وزير الأمن بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير التي سهلت اقتناء الأسلحة النارية منتصف أكتوبر الماضي، بحسب منظمة حقوقية.

ونقلت صحيفة "التايمز" الإسرائيلية، عن جمعية نامات الحقوقية، إن شكاوى العنف المنزلي ارتفعت لديها منذ اندلاع الحرب بـ45% بواقع 200 اتصال.

وقالت مديرة الجمعية، إن نسبة مقلقة من الاتصالات تعلقت بتعرض الضحية؛ لتهديد بالسلاح الناري من قبل الزوج أو الأخ.

وأوضحت وزارة الشئون الاجتماعية الإسرائيلية، أن معدلات شكاوى العنف المنزلي تصاعدت لديها بـ30% بواقع 345 اتصالا.

وأضافت الوزارة، أن تهديد الزوجات والأخوات بالأسلحة النارية تصاعد 3 أضعاف خلال الحرب.

ومن جانبها، ذكرت شيلفا وايل مديرة قسم دراسات جرائم القتل بجامعة جيروزاليم، أنه حتى نهاية نوفمبر الحالي لقيت 20 سيدة إسرائيلية مصرعها بأسلحة نارية بسبب العنف المنزلي.

وتابعت أنه منذ مطلع الحرب تم قتل سيدتين بسكاكين في حوادث عنف منزلي.

ويذكر أن وزير الأمن بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، سهل رخص امتلاك الأسلحة النارية منتصف أكتوبر الماضي؛ في إجراء لتسليح المستوطنين ضد المقاومة الفلسطينية.