الداخلية: ضبط عصابة و157 سلاحا ناريا و256 قضية مخدرات خلال يوم

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- فحص 60 سائق سيارة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إجابيه 10 منهم.. وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 157 سلاحا ناريا بحوزة 129 متهمين، شملت "3 بنادق آلية، و20 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، 110 فرد محلي، و20 خزنة متنوعة، و368 طلقة مختلفة الأعيرة، و217 قطع سلاح أبيض".

كما نجحت الحملات، في ضبط تشكيل عصاب ضم 12 متهما تخصص نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 84 ألفا و819 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 256 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 187 كيلو جرام مخدرات، وضبطت 28 متهما هاربا، و14 متهما بالبلطجة، و240 دراجة نارية مخالفة، و19 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.