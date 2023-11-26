الاحتلال يمطر محيط سجن عوفر بقنابل الغاز والرصاص قبيل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيل، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، على الموجودين بمحيط سجن عوفر.

وبات هذا الإجراء معتادا من قبل جيش الاحتلال، حيث يعمد لفعل ذلك ضد أهالي الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.

وأفرجت حماس، عن 13 إسرائيليا و3 فنلندنيين وروسيا، وهي الدفعة الثالثة ضمن صفقة تبادل الأسرى، التي تتضمن أن تُفرج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا من الأطفال في سجون الاحتلال.

وعملية تبادل الأسرى التي أجريت منها مرحلتان سابقتان، تأتي في إطار هدنة إنسانية جرى التوصل إليها بفضل جهود مصرية وقطرية وأمريكية.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وتمتد لأربعة أيام، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وسط آمال بتمديدها لمزيد من الأيام.