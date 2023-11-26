جلال غالي يطرح فيديو كليب إحنا أصحاب القضية

طرح المطرب جلال غالي على اليوتيوب، والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعية، أحدث فيديو كليب له "إحنا أصحاب القضية"، والتي تهدف لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال.

وتفاعل جلال مع الأحداث، وشعر بحزن شديد، وناقش الأمر مع مديرة أعماله سارة أبو خجيل، فقرر تقديم أغنية "إحنا أصحاب القضية" لكى يمنح الموسيقى والغناء بعدا إنسانيا عمليا، متضامنا مع أهل غزة، رافضا لهمجية الاحتلال، وداعما للقضية الفلسطينية.

"إحنا أصحاب القضية" كلمات عمرو هشام، وألحان محمود غرابلي، وتوزيع موسيقى عمرو العزبي، وتصوير وإخراج محمد العطار، وإنتاج مدحت سعد شركة "أرت ميوزيك" للإنتاج الفني.

وتقول كلماتها:

"فوقوا لأجل الإنسانية.. دي إبادة جامعية

ذنبه إيه الطفل البريء.. يتقتل ويكون ضحية

الحياد أكبر خيانة.. محتاجين صوتك معانا

هو دا الحق اللي ليهم.. التعاطف مش كفاية

إحنا أصحاب القضية.. مش هنبقى في يوم ضحية

في المحن بنزيد صلابة.. إحنا عزيمتنا قوية

كلنا في الشدة واحد.. قصاد عدو قلبه جاحد

مستعد بروحي أضحي.. وفي سبيل القدس أجاهد

على قلب واحد كلنا.. حالفين نرجع حقنا

لو كل يوم فيه 100 شهيد .. مفيش بديل عن أرضنا

هنجيب حقوق الأبرياء .. بكل عزة وكبرياء

هنجيب حقوقهم أولًا.. وبعده نقبل العزاء

يا غزة ميت مليون سلام.. وللصمود نقف احترام

للأبرياء المخلصين .. دول صعب يوصفهم كلام

الحق لا يمكن يموت.. مهما السنين عليه تفوت

القدس أرضنا كلنا.. ومن النهاردة مفيش سكوت

هنجيب حقوق الأبرياء.. بكل عزة وكبرياء

هنجيب حقوقهم أولًا.. وبعده نقبل العزاء"

رابط الأغنية :

https://youtu.be/V5A1QGLFKbE?si=f1FOIHPgcbxX3uJ_